HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 19 Eylül Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 19 Eylül Cuma hava durumu parçalı bulutlu olacak. İşte detaylar...

Samsun 19 Eylül Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 21°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. 20 Eylül Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağışlar öngörülüyor. O gün sıcaklık 24°C olarak tahmin ediliyor. 21 Eylül Pazar günü ise yer yer bulutlu hava bekleniyor. Ardından güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklık yine 24°C civarında olacak.

Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmalısınız. 20 Eylül Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar için önlem almanızda yarar var. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez bir ceket de almak faydalı olabilir. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. Bu tarihlerde hafif ve rahat kıyafetler giymeniz önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmalısınız. Ayrıca güneş kremi kullanmanız da önemlidir.

Nem oranının yüksek olabileceğini unutmamalısınız. Bol su içmek, vücut ısınızı dengelemenize yardımcı olur. Nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya özen göstermelisiniz. Rüzgar hızının artabileceğini de dikkate almalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu faktörü göz önünde bulundurmalısınız.

Hava koşullarının aniden değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmelisiniz. Bu sayede planlarınızı gerektiğinde güncelleyebilirsiniz. En sağlıklı yaklaşım bu olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'yi sarsan suikast sonrası dikkat çeken gelişme!ABD'yi sarsan suikast sonrası dikkat çeken gelişme!
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı!AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.