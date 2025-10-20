HABER

Samsun 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun’da 20 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporu, parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi olası. Sıcaklıklar en düşük 14°C, en yüksek ise 20°C civarında. Rüzgarlar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif esecek. Yağışlı günlerde dikkatli olunmalıdır.

Hazar Gönüllü

Samsun'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü, hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olabilir. Hava sıcaklığı en düşük 14°C, en yüksek ise 20°C civarında olacak. Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif esecek. Akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

21 Ekim 2025 Salı günü hava sıcaklığı en düşük 11.8°C, en yüksek 15.4°C civarında olacak. Hafif çiseleyen yağmurların etkili olması bekleniyor. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü ise en düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 16°C civarında olacak. Açık bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle kıyı kesimlerinde yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar söz konusu olabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı giymek faydalı olacaktır. Ayrıca uygun bir yağmurluk kullanmak, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek gerekir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
