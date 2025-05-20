Samsun 20 Mayıs Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 20°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 20°C civarında, gece ise 12°C seviyelerinde olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları da değişecek. 21 Mayıs Çarşamba günü 19°C, 22 Mayıs Perşembe günü 21°C ve 23 Mayıs Cuma günü 22°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Hava koşullarının genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları, genellikle güneşli ve ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, uygun koruyucu giysiler giymeyi de ihmal etmemelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulmaya devam edecek. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekecek. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu sayede sağlıklı ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.