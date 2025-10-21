Samsun 21 Ekim Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu, artan bulutlarla hafif yağmur beklentisiyle geçecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C. Gece ise 10°C civarında olacak. Nem oranı %87. Rüzgar hızı 10.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:53. Gün batımı ise 17:45 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 22 Ekim Çarşamba günü kısa süreli sağanak yağmur olabilir. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklık 21°C'ye yükselecek. 23 Ekim Perşembe günü yer yer güneşli bir hava olacak. Ancak hava bulutlanacak. Sıcaklık 22°C civarında kalacak. 24 Ekim Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 21°C seviyelerinde seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. 21 Ekim'de beklenen hafif yağmur nedeniyle yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcaklık 10-16°C arasında değişecek, kat kat giyinmek iyi bir seçimdir. Hava koşullarına göre katları çıkarmak ve giymek rahatlık sağlayacaktır. Nem oranının yüksek olması sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir. Bu nedenle, bu saatlerde kalın giysiler tercih edilebilir. Rüzgar hızı 10.9 km/saat hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konforunuzu artıracaktır. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek, yağmurlu günlerde ıslanmaktan korur.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekir. Planlarınızı buna göre esnek tutmalısınız. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu kontrol etmek gerekir. Gerekli önlemleri almalısınız. Böylece etkinliğiniz keyifli ve güvenli geçecektir.