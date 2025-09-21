Samsun 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Hava kısmen güneşli, muhtemel sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise 14°C civarında olması öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecek. 22 Eylül Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. 23 Eylül Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü yine bol güneş ışığı var. 25 Eylül Perşembe günü kısmen güneşli bir hava görülecek.

Bu dönemde 21 Eylül'deki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye alabilirsiniz. Bir su geçirmez ceket de işinize yarayabilir. Ani yağışlardan korunmanız açısından bu önlemler faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere karşı kat kat giyinmek gerekir. Gerekirse katları çıkarıp giymek de önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Açık hava etkinliklerinizi yağışsız günlere denk getirin.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının stabil hale gelmesi avantaj sağlayacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum olumlu olacaktır. Ancak, hava durumunun aniden değişebileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Güncel hava raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.