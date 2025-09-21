HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 21 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu tahmini bu şekilde.

Samsun 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Hava kısmen güneşli, muhtemel sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise 14°C civarında olması öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecek. 22 Eylül Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. 23 Eylül Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba günü yine bol güneş ışığı var. 25 Eylül Perşembe günü kısmen güneşli bir hava görülecek.

Bu dönemde 21 Eylül'deki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye alabilirsiniz. Bir su geçirmez ceket de işinize yarayabilir. Ani yağışlardan korunmanız açısından bu önlemler faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere karşı kat kat giyinmek gerekir. Gerekirse katları çıkarıp giymek de önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Açık hava etkinliklerinizi yağışsız günlere denk getirin.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının stabil hale gelmesi avantaj sağlayacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum olumlu olacaktır. Ancak, hava durumunun aniden değişebileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Güncel hava raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayetin ardından yasak aşk çıktıTürkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayetin ardından yasak aşk çıktı
Trump bir ülkeyi daha tehdit etti: ‘Bize geri vermezlerse kötü şeyler olacak’Trump bir ülkeyi daha tehdit etti: ‘Bize geri vermezlerse kötü şeyler olacak’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.