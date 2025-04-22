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Samsun 22 Nisan Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 14°C, gece en düşük sıcaklık 10°C civarında olacak. Bu dönemde ortalama nem oranı %74. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 59 milimetre olarak kaydedilmiştir.

Samsun 22 Nisan Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 23 Nisan Çarşamba günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C, gece en düşük sıcaklık 10°C civarında olacak. 24 Nisan Perşembe günü hava daha serin ve nemli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C, gece en düşük sıcaklık 10°C civarında tahmin ediliyor. 25 Nisan Cuma günü yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C, gece en düşük sıcaklık 11°C civarında olacak.

Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düşebileceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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