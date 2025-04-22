Samsun 22 Nisan Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 23 Nisan Çarşamba günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C, gece en düşük sıcaklık 10°C civarında olacak. 24 Nisan Perşembe günü hava daha serin ve nemli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C, gece en düşük sıcaklık 10°C civarında tahmin ediliyor. 25 Nisan Cuma günü yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C, gece en düşük sıcaklık 11°C civarında olacak.

Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düşebileceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da faydalı olacaktır.