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Samsun 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak.

Samsun 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25°C civarındadır. Gece ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

24 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükselebileceği bekleniyor. 25 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 28°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu artışlar, yaz mevsiminin etkisini daha belirgin hale getirecek. 26 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 29°C'ye çıkmasıyla birlikte, sıcaklıklar daha da yükselebilir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için güneş ışınlarından korunmak önem taşır. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için iç mekanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Samsun'un Haziran ayındaki ortalama hava koşulları gündüzleri 19.3°C, geceleri ise 15.2°C civarındadır. Bu veriler, bölgenin ılıman iklimini ve Haziran ayındaki hava durumunu genel olarak yansıtır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmenize katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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