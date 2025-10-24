Samsun 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu gözlemlenecektir. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşulları daha sakinleşecektir. Sıcaklık 16°C ile 24°C arasında değişim gösterecektir. Nem oranı %66 ile %95 arasında olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecektir.

25 Ekim Cumartesi günü için hafif çiseleyen yağmurlar öngörülmektedir. Sıcaklıkların 10.5°C ile 17.8°C arasında olacağı tahmin edilmektedir. Nem oranı %80 ile %91 aralığında değişecektir. Rüzgar hafif hızda esecektir.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda vardır. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız önemlidir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmek gereklidir. Böylece vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde kıyı bölgelerine gidecekseniz dikkatli olmalısınız. Dalga ve akıntıların güçlenebileceğini unutmamalısınız. Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Güncel hava tahminlerini düzenli kontrol etmek önemlidir. Böylece olası sürprizlere karşı hazırlıklı olur ve günlük aktivitelerinizi iyi planlayabilirsiniz.