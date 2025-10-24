HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 24 Ekim 2025 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecektir. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklık 16°C ile 24°C arasında değişirken, nem oranı %66 ile %95 arasında olacaktır. 25 Ekim Cumartesi günü hafif çiseleyen yağmurlar öngörülmektedir. Hava koşullarında esneklik sağlamak ve yanınıza yağmurluk almak önemli. Günlük aktivitelerinizi planlamak için güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz.

Samsun 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu gözlemlenecektir. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşulları daha sakinleşecektir. Sıcaklık 16°C ile 24°C arasında değişim gösterecektir. Nem oranı %66 ile %95 arasında olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecektir.

25 Ekim Cumartesi günü için hafif çiseleyen yağmurlar öngörülmektedir. Sıcaklıkların 10.5°C ile 17.8°C arasında olacağı tahmin edilmektedir. Nem oranı %80 ile %91 aralığında değişecektir. Rüzgar hafif hızda esecektir.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda vardır. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız önemlidir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmek gereklidir. Böylece vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde kıyı bölgelerine gidecekseniz dikkatli olmalısınız. Dalga ve akıntıların güçlenebileceğini unutmamalısınız. Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Güncel hava tahminlerini düzenli kontrol etmek önemlidir. Böylece olası sürprizlere karşı hazırlıklı olur ve günlük aktivitelerinizi iyi planlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'İmamoğlu suç örgütü' soruşturmasında 15 şüpheli gözaltında'İmamoğlu suç örgütü' soruşturmasında 15 şüpheli gözaltında
Foça'daki selde acı detay: Kızıyla konuşurken sel sularına kapıldı!Foça'daki selde acı detay: Kızıyla konuşurken sel sularına kapıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.