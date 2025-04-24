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Samsun 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava, alçak bulutlarla birlikte 15°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 16°C ile 17°C arasında değişecek. Hafif yağmur da görülebilir. Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı öngörülüyor.

Samsun 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırabilir. Ayrıca, hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak ıslanmayı önlemeye yardımcı olur.

Samsun'un Nisan ayı genelinde ortalama sıcaklıklar 12°C ile 16°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı artmaktadır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından önem taşır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağı tahmin edilmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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