Samsun 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırabilir. Ayrıca, hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak ıslanmayı önlemeye yardımcı olur.

Samsun'un Nisan ayı genelinde ortalama sıcaklıklar 12°C ile 16°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı artmaktadır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından önem taşır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağı tahmin edilmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için faydalı olacaktır.