Samsun 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun merkezde hava sıcaklığının en düşük 14°C, en yüksek 20°C civarında olması tahmin ediliyor.

Pazar günü, 26 Ekim 2025, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 19°C arasında değişecek. Pazartesi günü, 27 Ekim 2025, hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 29°C arasında seyredecek. Salı günü, 28 Ekim 2025, daha serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak ıslanmaktan korur. Sıcak günlerde güneşten korunmak için şapka takmak gerekir. Güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir yağmurluk veya rüzgarlık bulundurmak faydalı olacaktır.