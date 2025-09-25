Samsun 25 Eylül Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarını bulacak. Gece ise sıcaklığın 16°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönünden hafif esecek. Hızı saatte 15 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %73 civarında olacak.

Cuma günü, 26 Eylül 2025, yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C seviyelerinde kalacak. Gece ise sıcaklığın 12°C olması öngörülüyor. Cumartesi günü, 27 Eylül 2025, hava kısmen güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 20°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklık 11°C seviyelerine inecek.

Pazar günü, 28 Eylül 2025, hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da iyi bir önlem olacaktır.

Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olur. Vücut ısısını korumaya yönelik bu önlem gerekli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir.

Samsun'da hava koşulları hızlı bir şekilde değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak, olası olumsuz etkilerden korunmak açısından faydalıdır.