Samsun 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarında, gece ise 17°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %69 civarında olacak, bu da havanın biraz nemli hissedilmesine neden olabilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 27 Ağustos Çarşamba günü sabah hafif bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde gökyüzü bulutlanabilir. Yağış ihtimali düşük. Ancak öğleden sonra kısa süreli izole gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir. Sıcaklık gündüz 28°C, gece ise 19°C civarında olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %70 civarında olacak.

28 Ağustos Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 29°C, gece ise 20°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %69 civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde, 11:00 ile 16:00 arasında güneşe maruz kalma süresi sınırlanmalıdır. Bu saatlerde şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Vücut ısısının dengede tutulmasına özen gösterilmeli. Hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlanmalıdır. Sıcak günlerde bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilerek güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda düşme riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Gevşek nesnelerin sabitlenmesi sağlanmalıdır. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.