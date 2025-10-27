Samsun 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15°C ile 20°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13°C civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %78 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:59, gün batımı saati ise 17:37 olarak tahmin ediliyor.

28 Ekim Salı günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında değişecek. 29 Ekim Çarşamba günü kısmi güneşli hava beklentisi var. Sıcaklık 11°C ile 18°C arasında olacak. 30 Ekim Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 28 Ekim Salı günü serin hava bekleniyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmayı unutmayın. 29 Ekim Çarşamba günü kısmi güneşli hava tahmini var. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olabilir. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu sayede planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz. Olası olumsuz hava koşullarına karşı önlem alabilirsiniz.