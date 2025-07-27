Samsun 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 32°C'ye, 29 Temmuz Salı günü ise 33°C'ye ulaşması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda bol su tüketilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor. Ancak sıcaklıkların artmasıyla birlikte hava kalitesinin düşeceği ve nem oranının artacağı dikkat edilmelidir. Bu nedenle, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak daha sağlıklı olacaktır.

Samsun'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde, sağlık ve konforu korumak için uygun önlemler almak önemlidir.