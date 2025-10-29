HABER

Samsun 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 29 Ekim 2025 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehrin doğusunda Trabzon ve Rize gibi illerde sağanak yağışlar bekleniyor. Orta Karadeniz'de Samsun ve Ordu çevreleri parçalı bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın ve Düzce ise bulutlu fakat yağışsız bir gün geçirecek. 30 Ekim itibarıyla ise hava sakinleşecek ve güneşli günler başlayacak. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durulması önem taşıyor. İşte detaylar...

Samsun'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu değişken olacak. Şehrin doğusunda Trabzon ve Rize gibi illerde sağanak yağış bekleniyor. Orta Karadeniz'de Samsun ve Ordu çevreleri parçalı bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın ve Düzce bulutlu fakat yağışsız bir gün geçirecek. Samsun'da gündüz hava sıcaklıkları 20°C civarında tahmin ediliyor.

30 Ekim Perşembe'den itibaren hava koşullarının sakinleşmesi bekleniyor. Perşembe günü bol güneş ışığı olacak. Cuma günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Cumartesi günü ise çoğunlukla güneşli geçmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 20-22°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise 12-13°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde özellikle 29 Ekim'de sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerekiyor. Su baskını ve sel riski olabilir. Vatandaşların, yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmaları önemlidir. Altyapı çalışmalarına engel olmamak gerekir. Acil durumlar için hazırlıklı olunması önerilir. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Özellikle 29 Ekim'deki yağışlı havaya karşı önlem alınmalıdır. Bu, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

