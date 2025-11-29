Samsun 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü, Samsun'da hava koşulları değişken olacak. Şehrin farklı bölgelerinde hava durumu tahminleri aşağıdaki gibidir.

Alparslan, Bafra Caddesi, 55800 Alaçam/Samsun'da artan bulutlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık 10°C olacak. Terme'de kapalı ve bulutlu bir hava var. En düşük sıcaklık 11.3°C, en yüksek sıcaklık 15.8°C. Bafra'da ise kapalı ve bulutlu bir durum devam ediyor. En düşük sıcaklık 11.9°C, en yüksek sıcaklık 16.3°C. Havza'da sisli bir hava durumu görülüyor. En düşük sıcaklık 3.2°C, en yüksek sıcaklık 13.2°C. İlkadım'da açık ve güneşli bir hava var. En düşük sıcaklık 10.8°C, en yüksek sıcaklık 18.7°C.

Genel olarak, Samsun'da sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında değişecek. Bulutlu bir gün bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 30 Kasım Pazar günü çok bulutlu bir hava olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 8°C ile 18°C arasında olması bekleniyor. 1 Aralık Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında değişecek. 2 Aralık Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 7°C ile 16°C arasında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında olacak. 4 Aralık Perşembe günü az güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 17°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Özellikle 1 Aralık Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymeniz yararlı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız tavsiye edilir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, düzenli bir planlama için faydalıdır.