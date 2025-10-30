HABER

Samsun 30 Ekim Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 30 Ekim 2025 tarihinde hava durumu oldukça güzel geçecek ve sıcaklık 20°C civarında olacak. Bu olumlu hava koşulları, dış mekan aktiviteleri için idealdir. Cuma günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 20°C arasında değişecek. Hava durumunu düzenli kontrol etmek ve esnek planlar yapmak, olası değişikliklerde gününüzü keyifli kılacaktır. Unutmayın, uygun giysi seçimi sağlığınızı korur. İşte detaylar...

Samsun'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu güzel olacak. Hava, bol güneş ışığıyla birlikte 20°C civarında seyredecek. Bu iyi hava, dış mekan aktiviteleri için ideal bir gün sunuyor.

Cuma günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak. Cumartesi günü de bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar yine 20°C civarında olacak. Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık da 19°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava şartları değişebilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın.

Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek sağlığınızı korur. Sıcaklıkların 20°C civarında olacağı günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir.

Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Olası değişikliklere hazırlıklı olmak gününüzü daha keyifli hale getirir.

hava durumu Samsun
