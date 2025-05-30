Samsun 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde bölgede aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde, Çorum, Amasya, Kastamonu'nun iç kesimleri, Tokat'ın batı kesimleri ile Sinop'un güney kesimlerinde yağışlar yerel olarak kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmak önemlidir.

31 Mayıs Cumartesi günü, Samsun'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu geçecek. Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu iç kesimleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlar, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olabilir. Bu nedenle, bu bölgelerde yaşayanların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

1 Haziran Pazar günü, Samsun'da hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olması öngörülmektedir. 2 Haziran Pazartesi günü bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece sıcaklıkları 15°C civarında olacak.

Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Planlarınızı yaparken esnek olun. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek için önem taşır.