Samsun 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığının 32°C civarında, gece ise 24°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %77 civarında. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 16 km hızla esecek.

Perşembe günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 30°C civarında olması öngörülüyor. Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri faydalı olacaktır. Cumartesi günü hava, az güneşli olacak ve sıcaklık 31°C civarında kalacak.

Bu sıcak ve nemli günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak, güneş çarpması riskini azaltır. Bol su tüketimi vücut sağlığı açısından önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.