Samsun'da 174 bin 480 kilo hamsiye nakil onayı verildi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Üretimin Planlanması kapsamında yayımlanan "Hamsi Avcılığında Kota ve Üretim Planlamasının Uygulanması Talimatı" gereği Samsun'da kontrol ve denetim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Kentte bulunan 4 karaya çıkış noktasında, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol ekiplerince 1-14 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 25 balıkçı gemisi için toplam 174 bin 480 kilogram hamsiye nakil onayı verildi.

Hamsi avcılığının sürdürülebilir şekilde yürütülmesi, stokların korunması ve avcılığın planlı biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla kota uygulamaları ve üretim planlaması kapsamındaki denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır