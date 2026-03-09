HABER

Samsun’da 18 yıl hapis cezası bulunan firari jandarma operasyonuyla yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde ’kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, Samsun jandarması operasyonuyla yakalandı.

Samsun’da 18 yıl hapis cezası bulunan firari jandarma operasyonuyla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Bafra ilçesinde 7 Mart 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, ’kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezası ile aranan bir şahsın saklandığı ev tespit edildi. Bunun üzerine Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evden kaçmaya çalışan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Samsun
