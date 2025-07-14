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Samsun'da 3 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Samsun’un İlkadım ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangında binanın ilk 2 katı kullanılmaz hale geldi.

Samsun'da 3 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Begüm Özkaynak

Yangın, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın ilk katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üst katlarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında toplam 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın yerine gelen bazı vatandaşlar kısa süreli sinir krizi geçirdi. Yangın nedeniyle binanın 2 katı kullanılamaz hale gelirken, tedbir amacıyla çevredeki 2 bina da tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun
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