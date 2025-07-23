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Samsun'da annesini bıçakla yaralayan kadın yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.

Samsun'da annesini bıçakla yaralayan kadın yakalandı

Alınan bilgiye göre, Saitbey Mahallesi Erdin Sokağı'nda ikamet eden G.M. (61) isimli kadın ile kızı K.M. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.M, bıçakla annesini 11 yerinden yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli K.M'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde annesini bıçakla yaraladığını inkar eden zanlı, daha sonra suçunu itiraf etti.

G.M. ise ifadesinde, kızının psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, zaman zaman sebepsiz yere kavga ettiklerini söyledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun bıçak
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