Samsun'da Avrupa hareketlilik haftası bisiklet turu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutladı. Bu kapsamda bir bisiklet turu ve spor etkinlikleri düzenlendi. Atakum ilçesinde bisiklet turu başladı. Tur, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünden hareket etti. Yaklaşık 500 bisikletçi, turda yer aldı. Bisiklet yolu üzerinden Çobanlı İskelesi’ne ulaşıldı. Tur sona erdikten sonra spor alanları açıldı. Katılımcılar burada pickleball, basketbol ve futbol oynadı. Etkinlikte birçok sivil toplum kuruluşu da yer aldı.

Mustafa Mermutlu etkinlik hakkında bilgiler verdi. Kendisi Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanıdır. Mermutlu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın önemini vurguladı. Bu hafta, her yıl dünyanın çeşitli şehirlerinde kutlanmaktadır. Samsun, genç ve dinamik nüfusu ile dikkat çekmektedir. Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım projelerine yatırım yapmaktadır. Bu konular, şehrin önceliklerinden biridir.

Etkinlikler, gün boyunca devam etti. Hem eğlenceli anlar yaşandı hem de sağlık teşvik edildi. Katılımcılar, hareketli bir gün geçirdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır