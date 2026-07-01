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Samsun'da biçerdöverden çıkan yangın 150 dönüm ekili alanı küle çevirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hasat sırasında alev alan biçerdöverden çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Samsun'da biçerdöverden çıkan yangın 150 dönüm ekili alanı küle çevirdi

Yangın, Vezirköprü ilçesi İnkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bülbül'e ait tarlada yürütülen hasat çalışmaları sırasında biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler önce hasat yapılan tarlaya, ardından çevredeki ekili alanlara sıçradı.

Samsun da biçerdöverden çıkan yangın 150 dönüm ekili alanı küle çevirdi 1

BİÇÖRDÖVERDEKİ YANGIN ARAZİYİ KÜL ETTİ

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, hasadı yapılmamış buğday ve arpa tarlalarını da etkisi altına aldı. Yangında yaklaşık 150 dönümlük tarım arazisi zarar görürken, büyük maddi kayıp yaşandı. Olay sırasında bazı tarla sahipleri fenalık geçirdi. İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.

Samsun da biçerdöverden çıkan yangın 150 dönüm ekili alanı küle çevirdi 2

ÇEVREDİKLER SEFERBER OLDU

Mahalle sakinleri de traktörler ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevlerin çevredeki diğer tarım arazilerine sıçraması önlendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun arazi
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