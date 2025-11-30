HABER

Samsun’da çatı katına uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin bir evin çatı katına düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında tespit edilen adrese operasyon düzenledi. İncelemelerini çatı katına yoğunlaştıran ekipler, uyuşturucu maddelerin burada gizlendiğini belirledi. Operasyonda 521 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 212,41 gram metamfetamin, 150 ml sentetik kannabinoid elde etmeye yarayan sıvı, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. (68) gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

