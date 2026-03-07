HABER

Samsun’da direksiyonda kadın gücü

Samsun’da toplu ulaşımda görev yapan kadın otobüs şoförleri, erkek egemen olarak bilinen sektörde direksiyon başına geçerek hem yolcuların takdirini kazanıyor hem de diğer kadınlara ilham oluyor.Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde görev yapan 4 kadın otobüs şoförü, her gün binlerce yolcuyu güvenle taşıyor.

Samsun’da toplu ulaşımda görev yapan kadın otobüs şoförleri, erkek egemen olarak bilinen sektörde direksiyon başına geçerek hem yolcuların takdirini kazanıyor hem de diğer kadınlara ilham oluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde görev yapan 4 kadın otobüs şoförü, her gün binlerce yolcuyu güvenle taşıyor. Mesleklerini severek yaptıklarını ifade eden kadın şoförler, direksiyonda kendilerini gören yolcuların bazen alkışladığını, bazen de merakla ön koltuklardan yolculuğu izlediğini belirtiyor.

"KESİNLİKLE ÇOK KEYİFLİ AMA EN ÖNEMLİSİ SEVEREK YAPILMASI"

Evli ve iki çocuk annesi 35 yaşındaki Kader Bulut, otobüs şoförlüğüne eşinin desteğiyle başladığını söyledi. Araç kullanmayı ve insanlarla iletişim kurmayı çok sevdiğini dile getiren Bulut, yolculardan genellikle olumlu yaklaşımlar gördüğünü ifade etti. Trafikte büyük bir sorumluluk taşıdıklarını vurgulayan Bulut, durak dışında yolcu indirip bindirmemenin kendileri için en önemli kurallardan biri olduğunu belirtti. Bulut, "Çok fazla insan tanıyoruz, çok iyi insanlarla tanışıyoruz. Erkekler trafikte yol veriyorlar. ‘İlk defa kadın otobüs şoförü gördüm’, ‘biz senin arkandayız’ gibi güzel şeyler söyleyenler oluyor. Halktan hiç sert bir tepki almadım. Trafikte kuralları ihlal edenler olabiliyor. Bu durumda tedirgin oluyoruz. Kullandığımız araç küçük bir araç değil. Fren mesafemize özellikle dikkat ediyoruz" dedi.

"ÖZELLİKLE AMCALAR BENİ İZLEMEK İÇİN ÖNE OTURUYOR"

Evli ve bir çocuk annesi olan 31 yaşındaki Yeter Öztürk, direksiyon başında olmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Daha önce otobüs şoförlüğü tecrübesi olmadığını ancak kısa sürede mesleğe alıştığını anlatan Öztürk, yolcuların kendilerine oldukça sıcak davrandığını vurguladı. Özellikle yaşlı yolcuların kendisini izlemek için ön koltuklara oturduğunu dile getiren Öztürk, yolcuların güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, yolcuların güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını vurguladı.

SAMSUN’DAKİ İLK KADIN OTOBÜS ŞOFÖRÜ

İki yıldır otobüs şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Nazime Gör, Samsun’daki ilk kadın otobüs şoförü olduğuna dikkat çekti. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Gör, trafikte diğer sürücülerin kendilerine daha anlayışlı davrandığını kaydetti. Yolcuların bazen kendilerini alkışladığını belirten Gör, bunun kendilerine motivasyon verdiğini söyledi.

BELEDİYENİN KADINLARA SAĞLADIĞI İSTİHDAM FIRSATI

Otobüs şoförü 30 yaşındaki Necibe Çelikoğlu ise daha önce şehirler arası otobüslerde görev yaptığını, belediyenin kadınlara sağladığı istihdam fırsatını duyunca başvuru yaptığını açıkladı. Yolculardan çok olumlu geri dönüşler aldığını ifade eden Çelikoğlu, sabırlı olmanın meslekte büyük önem taşıdığını kaydetti. Kadın şoför sayısının artmasını istediklerini vurgulayan Çelikoğlu, "Şu anda 400 kişi içinde 4 kişiyiz. Neden 250 kişi olmayalım?" ifadelerini kullandı.

"10 KADIN ŞOFÖRÜ DAHA BÜNYEMİZE KATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Hande Yenice de toplu ulaşımın uzun yıllar erkek egemen bir sektör olarak görüldüğünü belirterek kadın şoförlerin hizmet kalitesine önemli katkı sağladığını söyledi. Kadın istihdamını her alanda desteklediklerini ifade eden Yenice, "Toplu ulaşım, fiziksel dayanıklılık gerektirdiği için erkek egemen bir sektör olarak görüldü. Ancak biliyoruz ki bu meslek aynı zamanda disiplin, soğukkanlılık, kriz yönetimi ve yüksek sorumluluk bilinci gerektiriyor. Biz bu anlamda kadın elinin değmesinin hizmet kalitesini artırdığını düşünüyoruz. Kadın şoförlerimiz direksiyon başında hassas iletişimleri, kriz yönetimi ve soğukkanlılıklarıyla hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlıyor. Biz kurum olarak kadın istihdamını her alanda teşvik ettiğimiz gibi otobüs alanında da teşvik ediyoruz. Şu anda 4 kadın şoförümüz bulunuyor. Bunun artırılması için yeni bir proje geliştirdik. 10 kadın şoförü daha bünyemize katmayı düşünüyoruz. 2 yıl öncesine kadar hiç kadın şoförümüz yoktu. İlk başlayan kadın şoförümüz, hemcinslerine de ilham oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

