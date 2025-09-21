Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Yakakent ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda 1925 uyuşturucu hap, 420,3 gram sentetik kannabinoid, 12,32 gram metamfetamin, 1,02 gram esrar, 0,70 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 22 tabanca fişeği ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan 1 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)
