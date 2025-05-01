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Samsun'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Samsun'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Samsun 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Samsun'da bugün hava yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Samsun'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Samsun'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Samsun'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayacak. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında olacak. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, hava daha soğuk hissedilebilir.

2 Mayıs Cuma günü hava, alçak bulutlarla birlikte hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 15°C arasında değişecek. 3 ve 4 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerdeki yağışlar nedeniyle özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Tarım sektöründekilerin de dikkatli olması gerekiyor. Yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmak gerekmektedir.

Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha soğuk hissedilebilir. Dışarı çıkarken uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, soğuk algınlığı riskine karşı önlemler almak gerekir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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