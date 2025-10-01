HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun'da kaçakçılık operasyonu! 18 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da kaçakçılık operasyonu! 18 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerdeki aramada 6 milyon 143 bin 160 boş, 94 bin 756 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 669 kilogram kaçak tütün, 410 paket nargile tütünü, 165 paket kaçak pipo tütünü, 547 bandrol, 7 elektronik sigara, 4 elektronik sigara cihazı, 24 elektronik sigara likidi, 5 elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, kuru sıkı tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun"a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybettiBalıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Samsun'da balkondan girdiği evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandıSamsun'da balkondan girdiği evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Samsun kaçakçılık operasyonu kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.