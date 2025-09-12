Samsun'da kahreden olay kamerada: 3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü!

Kahreden olay, 11 Eylül’de Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Eymen Asaf Özcan, evlerinin bahçesindeki koltuğun üzerine çıkıp, boynuna kurulu olan salıncağın ipini dolayıp, sallanmak istedi. Özcan, sallanırken aralıklarla adım attığı karşısındaki koltuğa bir süre sonra ulaşamayınca boşlukta asılı kaldı.
Durumu fark eden kardeşi, annesi G.Ö.’ye (26) haber verdi. G.Ö., ipten kurtardığı Eymen Asaf Özcan’ı, kendi imkanlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Burada tedaviye alınan Özcan, dün hayatını kaybetti. Evin güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu. Ölümü şüpheli bulunan çocukla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, çocuğun evin etrafında oynadığı anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
