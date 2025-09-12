HABER

Samsun'da kahreden olay kamerada: 3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü!

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Evlerinin bahçesinde koltuğun üzerine çıkıp, kurulu olan salıncağın ipini boynuna dolayarak sallanmak isteyen Eymen Asaf Özcan asılı kaldı. 3 yaşındaki Özcan'ı asılı halde fark eden kardeşi, annesine haber verdi. Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kahreden olay, 11 Eylül’de Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Eymen Asaf Özcan, evlerinin bahçesindeki koltuğun üzerine çıkıp, boynuna kurulu olan salıncağın ipini dolayıp, sallanmak istedi. Özcan, sallanırken aralıklarla adım attığı karşısındaki koltuğa bir süre sonra ulaşamayınca boşlukta asılı kaldı.

KARDEŞİ FARK ETTİ

Samsun da kahreden olay kamerada: 3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü! 1

Durumu fark eden kardeşi, annesi G.Ö.’ye (26) haber verdi. G.Ö., ipten kurtardığı Eymen Asaf Özcan’ı, kendi imkanlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Samsun da kahreden olay kamerada: 3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü! 2

Burada tedaviye alınan Özcan, dün hayatını kaybetti. Evin güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Samsun da kahreden olay kamerada: 3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü! 3

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu. Ölümü şüpheli bulunan çocukla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, çocuğun evin etrafında oynadığı anlar, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

(DHA-AA)

Samsun
