Samsun'da kombi patlaması korkuttu

Samsun'da bir apartmanın 5'inci katında doğal gaz kombisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kışla Mahallesi Hopa Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5'inci kattaki dairenin doğal gaz kombisinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde bulunanlar büyük panik yaşarken, apartmandakiler hızla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

