Samsun'da konut satışları arttı: Şubat ayında 2 bin 472 konut satıldı

Samsun'da konut piyasası şubat ayında hareketlendi. Kentte şubat ayında toplam 2 bin 472 konut satılırken, satışların büyük bölümünü ikinci el konutlar oluşturdu.

Samsun'da konut satışları arttı: Şubat ayında 2 bin 472 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışlarında ikinci el konutların ağırlığı sürerken, Samsun'da da benzer tablo dikkat çekti. Kentte şubat ayında konut satışlarının ocak ayına göre artış göstermesi öne çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde şubat ayında 37 bin 785 ilk el, 86 bin 764 ikinci el konut satışı gerçekleşti.
Samsun'da ise 2026 yılı Şubat ayında toplam 2 bin 472 konut satıldı. Bu satışların 967'sini ilk el, bin 505'ini ise ikinci el konutlar oluşturdu. Aynı dönemde kentte 259 işyeri satışı gerçekleşti.

Ocak ayında Samsun'da toplam 2 bin 342 konut satışı yapılmıştı. Bu satışların 959'u ilk el, bin 383'ü ise ikinci el konutlardan oluşmuştu.

Şubat ayında konut satışlarının ocak ayına göre artması dikkat çekerken, kentte ikinci el konutların toplam satışlar içindeki ağırlığı da sürmeye devam etti.
Samsun
