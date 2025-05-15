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Samsun'da korkunç olay! Ablasını vuran genci, göğsünden vurdu... Dehşet anları ortaya çıktı; yaralı halde metrelerce koştu

Korkunç olayın adresi Samsun! 16 yaşındaki bir çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran genci tabanca ile göğsünden vurdu. Göğsünden vurulan yaralı genç kendisini kovalayan çocuktan koşarak kaçtı. Bir kitapçıya sığınan genç burada yere yığıldı. Genç hayatını kaybederken, korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Samsun'da korkunç olay! Ablasını vuran genci, göğsünden vurdu... Dehşet anları ortaya çıktı; yaralı halde metrelerce koştu
Melih Kadir Yılmaz

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi.

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ABLASINI KAÇIRAN KİŞİYLE KONUŞMAYA GİTTİ

İddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran 24 yaşındaki Okan Doğan Torun ile konuşmak için iş yerine geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

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YARALI ŞEKİLDE KOŞARAK KİTAPÇIYA SIĞINDI

M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.
Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı.

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GÖĞSÜNDEN VURULAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'ya isabet ederek bacağından yaralanmasına yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden vurulan Okan Doğan Torun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli M.T., polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun İlkadım genç
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