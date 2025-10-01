Samsun'da 'korsan taksi' operasyonu: 2 sürücüye toplam 92 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince korsan taşımacılıkla mücadeleye yönelik yapılan denetimler kapsamında mobil uygulama üzerinden çağrılan araçlar, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda durduruldu. Yapılan kontrollerde, araçların gerekli yolcu taşımacılığı yetki belgelerine sahip olmadığı belirlendi. "Korsan taksi faaliyeti yürüttüğü" tespit edilen 2 sürücüye ceza uygulanırken, ayrıca araçlar 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"BİZLER TAKSİ CAMİASI OLARAK BUNUN KARŞISINDAYIZ"

Samsun Taksiciler Derneği Başkanı Utku Karaduman, korsan taşımacılığa karşı mücadelelerinin süreceğini belirterek, "Son dönemde bu uygulama üzerinden vatandaşlarımız kandırılıyor. Bu uygulamaların taksi çağırma ile alakası yok. Kiminle gittiğinizi bilmediğiniz araçları lütfen kullanmayın. Vatandaşlarımız 112'ye şikâyette bulunuyor ve araçlar bağlanıyor. Bizler taksi camiası olarak bunun karşısındayız. Samsun'da bu tarz şeylere yer yok" dedi.

Karaduman, polis ekiplerine teşekkür ederek vatandaşları korsan taşımacılığa karşı duyarlı olmaya çağırdı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır