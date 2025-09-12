Samsun'da öğrenci servisine ateş açıldı: Yaralılar var

Samsun'daki olay, sabah saatlerinde Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü Aydın A., kızı Elvin A. ile birlikte servis yapmak için öğrenci servisi minibüsüyle evinden yola çıktı.

Bu sırada ağaçlık alandan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

Aydın A. saçmalarla sol kolundan, kızı Elvin A. ise yerden seken bir cisimle sol ayağından sıyrık şeklinde hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

(DHA)

