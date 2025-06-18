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Samsun'da okul görevlisi skandalı: Engelli kız öğrenciye cinsel saldırı!

Samsun'da, 12 yaşındaki engelli kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen okuldaki temizlik görevlisi 52 yaşındaki A.A., mahkemece tutuklandı. Kız çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Samsun'da okul görevlisi skandalı: Engelli kız öğrenciye cinsel saldırı!

Samsun'da 12 yaşındaki engelli kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen okul görevlisi tutuklandı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Engelli öğrencinin ailesi, çocuklarına gittiği okuldaki temizlik görevlisinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında okulun temizlik görevlisi A.A. (52) jandarma tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Öte yandan 12 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.

(AA)

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cinsel istismar Samsun okul öğrenci istismar
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