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Samsun'da sıcaktan bayılan kadının yardımına vatandaşlar ve polisler koştu

Samsun'da yürüdüğü sırada sıcaktan etkilenerek fenalaşıp yere düşen kadın, vatandaşlar ile görevli kadın polislerin yardımıyla güvenli alana taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da sıcaktan bayılan kadının yardımına vatandaşlar ve polisler koştu

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda yürüyen bir kadın, aşırı sıcak havanın etkisiyle bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile bölgede görev yapan kadın polis memurları hemen kadının yardımına koştu.

Samsun da sıcaktan bayılan kadının yardımına vatandaşlar ve polisler koştu 1

SICAK HAVALARIN ETKİSİYLE BAYILDI

Kadını kollarına girerek güneşten uzak, gölge bir alana taşıyan ekipler ve vatandaşlar, sağlık ekiplerinin gelmesine kadar kadını yalnız bırakmadı.

Samsun da sıcaktan bayılan kadının yardımına vatandaşlar ve polisler koştu 2

VATANDAŞLAR VE POLİS YARDIMINA KOŞTU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sıcaktan etkilendiği değerlendirilen kadın, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun hava sicakligi
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