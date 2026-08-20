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Samsun’da silahlı yaralama zanlısı tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde tabancayla 19 yaşındaki genci bacağından vurarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da silahlı yaralama zanlısı tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.S.K. (19) sol bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen P.A. (23) olaydan sonra kaçtı. İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, P.A.’yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan P.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren P.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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