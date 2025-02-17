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Samsun'da sır ölüm! Kız kardeşi evin banyosunda buldu... Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

17.02.2025 15:09
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Samsun'da meydana gelen olayda Mehmet Kahveci kız kardeşi tarafından evin banyosunda ölü olarak bulundu. Polis yaptığı incelemede banyoda yerde kontrol kalemi buldu. Öte yandan elektrikli şofbenin sigorta kablosunun yanmış olduğu görüldü. Kahveci'nin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülürken, kesin ölüm sonucu yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Samsun'da sır ölüm! Kız kardeşi evin banyosunda buldu... Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Mehmet Kahveci (62), kız kardeşi tarafından evinin banyosunda yerde hareketsiz halde bulundu.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Kahveci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

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ŞOFBENİN SİGORTA KABLOSU YANMIŞ

Polis yaptığı incelemede banyoda yerde kontrol kalemi ve bir Alman firmasına ait elektrikli şofbenin sigorta kablosunun yanmış olduğunu ortaya çıkardı.

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KESİN ÖLÜM SONUCU OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Mehmet Kahveci'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun İlkadım
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