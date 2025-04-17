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Samsun’da traktör kazası: 1 ölü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Samsun’da traktör kazası: 1 ölü

Kaza, Ahmetbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Eyüp Demir’in kullandığı 35 UHT 84 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü devrilen traktörün altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eyüp Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Demir’in cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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