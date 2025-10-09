HABER

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Samsun'da polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından yapılan çalışmalarda F.K. (42) ve V.Ç. (45) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 114,52 gram sentetik kannabinoid, 5,17 gram metamfetamin, 22,38 gram esrar ve 17 adet sentetik ecza ele geçirildi. F.K. isimli şüphelinin ayrıca "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, adli işlemlerin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Narkotik ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde Ö.Ö.'nün (39) ikametinde yapılan aramada ise 451 gram metamfetamin, 35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 9,34 gram esrar ve 0,24 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Samsun
