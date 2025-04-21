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Samsun'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Samsun'u etkisi altına alan yoğun sis, bazı yerlerde görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Samsun'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Samsun'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sis ve puslu hava, dünden bu yana yoğunluğunu artırdı. Yoğun sis, zamanla şehir merkezi ve sahil kesimde bazı bölgelerde görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürürken, havalimanındaki görüş mesafesi ise 300 metre olarak ölçüldü. Havadan ve karadan görüntülenen sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, sisin sabah erken saatlerde daha yoğun olduğunu belirterek, "Sabahın ilk ışıklarında önümüzü görmekte zorlandık. 5 metre ötemizdeki şamandırayı dahi göremedik. Bazen görüş biraz açılsa da tekrar bastıran sis, uzağı görmemizi engelliyor. Birkaç gündür Samsun'da bu şekilde yoğun bir sis hakim. Hatta bazen bir günde dört mevsimi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri ise sisin oluşumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sis, birçok sebepten dolayı meydana gelebilir. Şu anda Samsun'da oluşan sisin temel nedeni, deniz suyu sıcaklığı ile kara sıcaklığının birbirine çok yakın olması. Yüksek basınç etkisi ve rüzgarların doğu yönlü esmesiyle birlikte hava hareketinin durması, sisin kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Görüş mesafesi Çarşamba Havalimanı'nda 300 metre olarak ölçüldü. Kentin farklı noktalarında ise bu mesafe sıfıra kadar düşebildiği gibi bin metreye kadar da çıkabiliyor. Genel olarak görüş mesafesi bin metrenin altına düştüğünde sis olarak nitelendiriliyor" bilgilerini verdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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