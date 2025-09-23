Samsun'da yunus polisleri kaza yaptı! 2 polis yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Yağızspor Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki hafif ticari araç ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekibinin bulunduğu E.E.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak bir evin bahçesine girdi.

POLİSLER YARALANDI

Kazada motosiklette bulunan yunus polisleri yaralandı. Yaralı polisler olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır