HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun'da yunus polisleri kaza yaptı! 2 polis yaralandı

Samsun'da hafif ticari araç ile motosikletli yunus ekibinin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Samsun'da yunus polisleri kaza yaptı! 2 polis yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Yağızspor Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki hafif ticari araç ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekibinin bulunduğu E.E.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak bir evin bahçesine girdi.

POLİSLER YARALANDI

Kazada motosiklette bulunan yunus polisleri yaralandı. Yaralı polisler olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu kazandı, Bakan Tekin kaybettiİmamoğlu kazandı, Bakan Tekin kaybetti
Şehit polis Şeyda Yılmaz, kabri başında anıldı! Kabrine çiçek bıraktılarŞehit polis Şeyda Yılmaz, kabri başında anıldı! Kabrine çiçek bıraktılar

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.