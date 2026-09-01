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Samsun Hava Durumu! 01 Eylül Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılıman olacak. Yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Hafif rüzgar ve güneşli gün, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunacak. Ancak, 2 Eylül'den itibaren sıcaklık 22 dereceye yükselecek ve ani hava değişiklikleri nedeniyle yağışların artması bekleniyor. Hava koşullarını dikkate alarak hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Samsun Hava Durumu! 01 Eylül Salı Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun’da 1 Eylül Salı 2026 tarihi için hava durumu ılıman olacak. Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşıyoruz. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif esintilerle hissedilecek. Şehrin sahil kesiminde ferahlatıcı bir hava hakim olacak. Güneş, gün boyunca arada sırada kendini gösterecek. Bu gün, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir fırsat sunuyor. Hafif bulutlar arasındaki güneş insanların üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

2 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Bu sıcaklık artışı yaz mevsiminin son günlerini değerlendirmek isteyenler için güzel bir fırsattır. İlerleyen günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Özellikle Perşembe gününden itibaren yer yer yoğun yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler, hava tahminlerini dikkate alarak plan yapmalıdır. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Samsun'da sonbaharın ilk günlerinde hava koşullarına dikkat etmek gerekir. Ani yağışlar sonrası zemin kayganlaşabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Sağanak yağış dönemlerinde su birikintileri oluşabilir. Yola çıkmadan hava durumunu kontrol etmek faydalıdır. Kalın giysiler ve su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca, dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın.

Samsun hava durumu yazın son günleri için elverişli görünüyor. Önümüzdeki günlerde beklenen değişiklikler önemlidir. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak gerekir. Güzel havayı yaşamak için hazırlıklı olmak, keyifli bir deneyim sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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