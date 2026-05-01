Samsun Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 1 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 13 derece civarında. En düşük sıcaklığı ise 8 derece civarında bekleniyor. Bu bilgiler, Samsun'da hafif yağışlı ve serin bir hava olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günler için hava durumu da benzer hale gelecek. 2 Mayıs Cumartesi günü şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 11 ile 9 derece arasında seyredecek. 3 Mayıs Pazar gününe gelindiğinde de şiddetli yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 8 ile 7 derece arasında olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü hava daha ısınacak. Sıcaklıklar 17 ile 9 derece arasında değişecek.

Bu dönemde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Serin havalarda üşümemek için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de iyi bir fikir olacak. Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve serin geçeceği için bu önlemler önemli. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.