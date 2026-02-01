Samsun Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 9-10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %86 civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 15-17 derece arasında olacak. Bu günde hafif yağışlı hava bekleniyor. 3 Şubat Salı günü sıcaklıklar 8-9 dereceye düşecek. Bu günde hafif kar yağışı görülebilir. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 6-7 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı devam edebilir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle 3 ve 4 Şubat tarihlerinde kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Yolculuk yapmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak sağlığınız açısından faydalı olacaktır.