Samsun Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 2 Mart 2026'da hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 derece civarında, gece ise 3 dereceye düşecek. Hafif rüzgar serin bir his yaratabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmeli, sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olmalılar. Önümüzdeki günlerde hava değişkenlik gösterecek. Özellikle yağmur ihtimali olan günlerde dış mekan aktiviteleri kapalı alanlara kaydırılmalı. Hava durumunu düzenli takip etmekte fayda var.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi, Samsun'da hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 10 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklıklar 3 derece civarında olacak. Hafif rüzgar etkisiyle hava serin hissedilebilir. Güneş zaman zaman görünecek. Ancak bulutlar gökyüzünde yerini koruyacak. Açık hava planı yapanlar dikkat etmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Mart Salı günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise 10 ile 7 derece arasında değişecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 7 ile 2 derece arasında olacak. 5 Mart Perşembe günü güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklıklar 10 ile 3 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemli bir konu. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu takip etmelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde dış mekan aktivitelerinizi kapalı alanlara kaydırın. Uygun kıyafetlerle hazırlıklı olmayı unutmayın. Serin günlerde kat kat giyinmelisiniz. Bu sayede vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Rüzgarlı havalarda rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edin. Samsun'da hava durumu değişebilir. Güncel tahminleri düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

