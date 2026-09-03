Samsun Hava Durumu! 03 Eylül Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun’da 3 Eylül 2026 tarihi için plan yapacak olanlar, hava durumu hakkında bilgi almak isteyecektir. Bugün, Samsun’da hava sıcaklığı 20 derece civarında. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir hava sunuyor. Güneşli bir gün geçirmeyi planlayanlar, dışarıda vakit geçirmenin keyfini çıkarabilir. Gün boyunca gökyüzü genellikle açık kalacak. Hafif bir bulut örtüsü zaman zaman görülebilir. Rüzgar hafif esintiler halinde eser. Ferahlık hissini artırdığı için bu iyi bir durum. Böyle bir havada dış mekan aktiviteleri için rahat giysiler tercih edilmelidir.

Bugünkü hava koşulları değişebilir. Yaklaşan günlerde, hava sıcaklıklarının 19 ile 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu, bazı bölgelerde hafif yağışların görülmesi mümkün. Yağışların şiddetinin fazla olmayacağı öngörülüyor. Ancak, dışarıda uzun süre kalmayı planlayanların yanında hafif bir yağmurluk bulundurması akıllıca olacaktır. Kısa süreli yağışlar dışarıda geçirilen zamanı etkileyebilir.

Bu dönemde hava durumu tahminlerine göre önlemler almak faydalı olabilir. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, giysi tercihlerinizi gözden geçirmelisiniz. Soğuk bir esinti aniden hissedilebilir. Bu nedenle kalın bir ceket ya da kazak bulundurmak yararınıza olacaktır. Dışarıda vakit geçirirken bol su tüketmek önemlidir. Güneşli günlerde sıvı kaybını önlemek gerekir. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Katmanlı giyinmek bu durumda işe yarayacaktır.

Samsun’un havası 3 Eylül 2026’da genel olarak keyif verici gözüküyor. Ancak plan yaparken hava tahminlerine dikkat etmek faydalıdır. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. Yine de aniden değişebilecek koşullara hazır olmak önemlidir. Böylece Samsun’un güzel eylül günlerinin tadını çıkarabilirsiniz.