Samsun Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu, yerel halk için önemli bir konudur. Bugün, Samsun'da hava durumu nasıl olacak? Meteorolojik verilere göre, Samsun'u orta şiddetli yağışlar bekliyor. Sıcaklık, 7 - 8 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Özellikle kıyı bölgelerinde hava yağışlı ve serin geçecek. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıldır? 4 Mayıs Pazartesi günü, Samsun'da orta şiddetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 8 - 15 derece arasında olacak. 5 Mayıs Salı günü, hafif yağmurlu bir hava söz konusu. Sıcaklıklar 8 - 14 derece civarında seyredecek. 6 Mayıs Çarşamba günü kapalı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9 - 14 derece arasında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olun. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altında kalacak.

3 Mayıs 2026 Pazar günü Samsun'da hava durumu orta şiddetli yağışlı ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.